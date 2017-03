Mor en un accident el conductor d'un camió a Osona

El Servei Català de Trànsit ha informat de la mort del conductor d'un camió que transportava porcs aquest divendres al matí a Perafita, a Osona. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i ha bolcat al quilòmetre 11,9 de la BP-4653.

El conductor tenia 44 anys, nacionalitat espanyola i veí de Vilanova de Sau. En l'accident també hi ha hagut un ferit lleu, que ha estat traslladada a l'hospital Universitari de Vic.

La via ha estat tallada en els dos sentits amb desviaments senyalitzats i s'hi han traslladat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions de Bombers i una ambulància helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques.