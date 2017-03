Mor un home després d'atracar un forn de pa a Barcelona

Un home ha mort aquesta tarda a Barcelona després de participar en l’atracament d’una pastisseria la nit del divendres i patir una parada respiratòria. Els fets van ocórrer al districte de Nou Barris i, segons fonts policials, un grup de sis persones va aconseguir reduir i retenir les dues persones que havien intentat robar amb intimidació una pastisseria de carrer Doctor Pi i Molist. Quan els Mossos van arribar, un dels atracadors era al terra i no respirava.

En comprovar que l'home no responia, els agents li van realitzar maniobres de reanimació i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar en estat crític a l'hospital, on ha mort aquest dissabte. El mort, que vestia un casc i un passamuntanyes, esperava a l'exterior de l'establiment a que acabés el presumpte atracament quan dos de veïns es van abalançar sobre ell per retenir-lo.

Encara que s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia, les citades fonts apunten que podria haver patit un infart o un atac d'ansietat ja que no hi ha senyals de linxament ni que hi hagués voluntat d'agressió física. El company del mort, que també va ser retingut a la fleca de Nou Barris, ha quedat detingut.