Mor un home quan intentava apagar el foc que s'havia encès a la xemeneia de casa seva

Un veí de l'Ametlla del Vallès ha mort aquesta nit en un incendi domèstic, després de pujar a la teulada de casa seva per intentar apagar el foc que s'havia encès a la xemeneia. Els Bombers van rebre un avís cap a tres quarts de 9 del vespre que hi havia un incendi al número 6 del carrer Pou del Glaç.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers i la Policia Local. El personal mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va intentar reanimar l'home sense èxit i els bombers van poder apagar ràpidament l'incendi sense que l'habitatge es veiés afectat.

Quatre ferits més en incendis domèstics

Quatre persones més han quedat ferides aquest dijous en tres incendis domèstics a Sant Celoni, l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Terri.

A Sant Celoni, cinc dotacions dels Bombers han sufocat un incendi originat en una xemeneia i s'ha evacuat un home que ha quedat ferit a causa de talls a les mans. A l'Hospitalet de Llobregat, dues persones han resultat intoxicades per fum a causa d'un incendi al menjador del seu pis, on hi han treballat quatre dotacions dels Bombers. A Cornellà de Terri, una persona ha quedat intoxicada en l'incendi d'una casa adosada on hi han treballat nou dotacions dels Bombers.