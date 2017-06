Mor durant una romeria a Terrassa

La Romeria del Rocío de Terrassa va acabar de la manera més tràgica ahir, quan una persona va morir i dues més van quedar ferides després de ser atropellades per un carro de cavalls. El succés va passar cap a la 1.30 de la matinada de dissabte a la via verda de Torrebonica, durant el trajecte de les carretes fins al recinte on se celebrava la 46a Romeria del Rocío de Terrassa, a la zona de Can Petit. Segons va informar la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC), organitzadora de la trobada, un cavall que participava en la trobada es va desbocar i la carreta que portava va envestir un grup de persones. La víctima mortal és un home de 41 anys, membre de la germandat rociera Pastora del Alba, de Sant Adrià de Besòs.

La FECAC va lamentar l’accident i va informar que manté tot el programa d’actes previst. De fet, la resta de carretes de les germandats rocieras van acabar arribant al recinte de Can Petit al llarg del dia d’ahir, on es van col·locar davant la Mare de Déu per ordre d’antiguitat. Els actes centrals de la celebració estan previstos per avui, amb una missa rociera que oficiarà el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es va mostrar “consternat” pel succés i va traslladar el seu condol a la família. El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, tenia previst visitar la romeria però va suspendre la seva presència a Terrassa “com a mostra de respecte”, va dir a través de Twitter.