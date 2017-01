Mor una dona en un xoc frontal contra un camió a la N-240 a Móra d'Ebre

La conductora d’un turisme ha mort aquest dilluns al matí en un xoc frontal contra un camió a la N-420 a Móra d’Ebre, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L’avís del sinistre s’ha rebut quan faltaven pocs minuts per a les 09.00 h al quilòmetre 813,5 de la N-420, a la zona de les Camposines, entre Móra i Corbera d’Ebre.

Per causes que s’estan investigant un cotxe i un camió han xocat frontalment al conegut com a revolt de les Camposines. Com a conseqüència de la topada la conductora del turisme ha quedat atrapada dins el vehicle i ha mort. La víctima és una veïna de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, de 49 anys. L’accident també ha deixat un home de 31 anys ferit menys greu, que ha estat evacuat a l’Hospital de Móra d’Ebre.

La via s’ha tallat en els dos sentits en aquest punt fins poc després de les 10.45 h i s’han fet desviaments senyalitzats pel traçat de l’antiga carretera N-420. 4 dotacions de Bombers de la Generalitat, 4 patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància i un helicòpter del SEM han treballat en l’accident.