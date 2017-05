Mor un gall fer a Benasc assetjat pels turistes

Un exemplar de gall fer, una espècie cada vegada més amenaçada a la Península, ha mort a Benasc assetjat pels turistes que visiten la zona. Així ho han defensat els agents rurals, que afirmen a Efe que l'estrès per "les fotografies i persecucions" han acabat amb l'animal, que es trobava en època de zel.

Segons els agents rurals, feia dies que els turistes fotografiaven i fins i tot "perseguien" l'animal per captar el seu plomatge, molt vistós en aquesta època de l'any. És per això que van decidir traslladar-lo. L'animal, bastant alterat per la situació, va morir abans de poder ser alliberat. La necròpsia de l'animal donarà els detalls de les causes últimes de la seva mort, encara que creuen que l'estrès patit aquests dies ha estat el desencadenant del fatal desenllaç.

Els últims cants del gall fer als PirineusAl Pirineu aragonès queden menys de 50 exemplars reproductors, una situació alarmant que es repeteix a tota la Península. Hereu de l’última glaciació, quan els gels van retirar-se cap al nord, el gall fer –'Tetrao urogallus'– sobreviu en una situació crítica. En un dels seus feus, la serralada Cantàbrica, amb prou feines hi queden uns 200 exemplars, mentre que al vessant sud dels Pirineus no arriben al miler d’individus. Precisament són els Pirineus catalans la seva llar històrica, on més i millor han viscut sempre, però durant l’última dècada la població ha caigut un 30%.

La pressió creixent sobre el seu hàbitat que exerceixen boletaires, esquiadors i excursionistes, que el destorben, li impedeixen tirar endavant la descendència en condicions òptimes.