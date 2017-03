Mor un home després de tirar-se per la finestra mentre el pis cremava a L'Hospitalet

Un home de 46 anys ha perdut la vida aquesta matinada després de llençar-se per la finestra mentre s 'incendiava el pis on vivia a l'Hospitalet de Llobregat. Els Bombers de la Generalitat investiguen les causes de l'incendi, que ha obligat a desallotjar preventivament 45 veïns de la mateixa finca.

Les flames han començat per causes que encara es desconeixen cap a les dues de la matinada a la cinquena planta d'un bloc de tretze de l'avinguda Europa, 105. El foc ha destruït totalment l'habitatge afectat, l'inquilí del qual s'ha llençat per la finestra i ha perdut la vida.

L'incendi s'ha propagat per la façana de l'edifici i ha acabat afectant les finestres dels pisos immediatament superiors i la setena planta. A més, l'aigua que han fet servir les vuit dotacions dels bombers desplaçades per extingir les flames ha acabat afectant el forjat del sostre del pis inferior, el quart, i els serveis d'emergències han hagut de reallotjar els veïns d'aquesta planta.

Preventivament també s'han evacuat 45 persones mentre els Bombers treballaven en l'incendi. Una desena d'elles han respirat fum i els serveis d'emergències n'han traslladat a sis d'elles a l' Hospital de Bellvitge i al Moisès Broggi per tractar-los una intoxicació lleu.