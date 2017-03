Mor una dona de 97 anys en incendiar-se casa seva a Santa Coloma de Farners

Una dona de 97 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al seu habitatge a Santa Coloma de Farners. El seu fill, de 70 anys, ha patit cremades de primer i segon grau i afectacions respiratòries, i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un foc al carrer Firal, 19, de la capital de la Selva a les 05.17 h. L'incendi ha afectat parcialment una casa de dues plantes i de construcció antiga, que té els cairats de fusta, i ha estat controlat en menys de mitja hora. Hi han treballat 4 dotacions de Bombers.

Al llarg del matí els tècnics municipals faran una revisió per determinar l'afectació estructural i investigar les causes de l'incendi. La principal hipòtesi és que el foc s'ha pogut originar per una espurna de la llar de foc.

Aquesta és la segona mort a Catalunya aquesta setmana a causa d'un incendi en un habitatge. Dilluns, un home de 40 anys va morir a Manresa en incendiar-se el pis on vivia amb la seva gossa, que també va morir. En aquest cas una estufa elèctrica hauria causat el foc. L'home tenia la llum punxada i feia mesos que Endesa li havia tallat la llum.