Mor un jove de 20 anys en un accident de moto a Barcelona

Un jove motorista de 20 anys ha mort aquest dimarts al matí a l'Hospital Clínic després de patir un xoc contra una furgoneta a la cruïlla d'Alts Forns i el Passeig de la Zona Franca. L'avís d'accident s'ha produït aquest dimarts a les 08.13 hores al districte de Sants-Montjuïc.

Per causes que es desconeixen, la motocicleta ha xocat amb una furgoneta. El motorista ha sigut traslladat en estat crític al Clínic, on ha mort hores després. El conductor de la furgoneta ha resultat il·lès.

Tres ambulàncies del SEM i diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Barcelona s’han desplaçat fins al lloc del sinistre. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat investiga les circumstàncies del sinistre.