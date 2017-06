Mor un motorista en un accident a Sant Cugat

Un motorista de 46 anys i veí de Valldoreix ha mort aquest divendres a la nit en un accident de trànsit a la carretera BV-1462, a l'altura de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

En un comunicat, el Servei Català de Trànsit ha informat que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 23:43 hores.

Segons l'SCT, l'home circulava per la C-16, va sortir de la via i va caure a la BV-1462. Com a conseqüència de l'accident, el conductor, J.P.M.L, va morir.

L'accident va mobilitzar tres patrulles dels Mossos, efectius de la policia local de Sant Cugat i dues ambulàncies del SEM.