Mor un casteller de Gavà en desplomar-se una estructura de dues tones durant el trasllat del local dels Xiquets del Serrallo

Un home de 51 anys ha mort aquest dissabte al matí mentre treballava en les tasques de trasllat del local dels castellers Xiquets del Serrallo, a Tarragona.

Es tracta d'un membre de la colla castellera de Gavà que havia sigut contractat per desmuntar l'estructura d'assaig dels Xiquets del Serrallo. L'home ha mort en caure-li a sobre l'estructura, de 2,5 tones de pes. A més, dues persones més, un casteller de Gavà i un altre dels Xiquets del Serrallo, han resultat ferides i han sigut traslladades a l' Hospital Joan XIII i a Santa Tecla. Pel que sembla, l'estructura l'haurien venut a la colla de Gavà, que és qui s'ha fet càrrec de les tasques de desmuntatge i del trasllat.

Els fets han passat aquest dissabte a les 11,27 hores del matí quan per causes que es desconeixen una estructura metàl·lica, pesada, plegable i sobre rodes ha caigut a l’interior del local que utilitza la colla castellera dels Xiquets del Serrallo. L’estructura, en caure, ha colpejat tres persones, una de les quals, un casteller de Gavà, de 51 anys, ha resultat morta. Els altres dos ferits són el president de la colla de Gavà i el president dels Xiquets del Serrallo, de 50 i 52 anys, que han estat traslladats pel SEM a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i a l’Hospital Santa Tecla. Un d'ell està en estat greu i l'altre, menys greu.

Els Xiquets del Serrallo van fer ahir el seu últim assaig al local T4 del Moll de Costa i aquest dissabte es traslladaven a la nova seu, a l'Autoritat Portuària. Fins al lloc s’han desplaçat tres dotacions dels Bombers, cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre ambulàncies del SEM, i efectius de la guàrdia urbana de Tarragona, de la Policia Portuària i de Protecció Civil.

El conseller d’Interior, Jordi Jané, es trobava per la zona i s’ha volgut acostar al lloc dels fets per interessar-se per l’estat dels ferits i conèixer els detalls de l'accident.