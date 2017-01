Mor de sobredosi a la presó el detingut per matar una psicòloga a Tarragona

L'home detingut per matar a l'abril una veïna de 54 anys al bloc on vivia la víctima, a Tarragona, ha mort aquesta nit a la presó de Mas d'Enric, on era des que el van arrestar i el jutge en va ordenar l'ingrés en un centre penitenciari. Fonts properes a la investigació han afirmat a l'ACN que segons el forense l'home ha mort de sobredosi. La conselleria de Justícia ha confirmat la mort d'un pres al centre però no n'ha facilitat la identitat i espera el resultat definitiu de l'autòpsia per assegurar-ne la causa.

Els Mossos van arrestar l'home, de 38 anys i amb antecedents per robatori amb violència, just l'endemà de l'homicidi de la veïna, psicòloga del centre mèdic Pere Mata. El presumpte assassí la va estrangular a l'escala del bloc de pisos on vivia, al carrer Fra Antoni Cardona i Grau, en un crim que va commocionar la ciutat. Dos dies més tard el jutge va decretar l'empresonament provisional sense fiança del detingut.

Els Mossos d'Esquadra no haurien obert cap investigació sobre la mort del pres perquè, com que es tractaria d'una sobredosi, no hi ha indicis de criminalitat. Els Serveis Penitenciaris sí que l'han oberta, tal com és habitual en aquesta mena de casos. Algunes fonts han confirmat a l'ACN que l'home arrossegava problemes de drogoaddicció i que ha estat un company de cel·la qui, a primera hora del matí ha trobat el cos sense vida i ha avisat els vigilants.