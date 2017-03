Mor un treballador en una granja de Fonollosa després de caure-li al damunt una gran sitja

Un home de 59 anys que ha patit un accident laboral aquest dimecres al matí mentre carregava una sitja de pinso de grans dimensions a una granja de Fonollosa (Bages) ha mort al vespre a l’hospital Parc Taulí de Sabadell, segons ha pogut confirmar l’ACN. Els Mossos d’Esquadra investiguen per què el dipòsit ha cedit mentre l'accidentat carregava el pinso. L'home ha quedat atrapat contra una de les parets de la instal·lació. Els cossos d'emergències que s'han desplaçat al lloc dels fets han pogut rescatar l'home que estava conscient, però no podia moure les extremitats. Un helicòpter medicalitzat l'ha trasllat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell on finalment ha mort.