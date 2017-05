Moren dues persones en un incendi a una benzinera de Sant Sadurní d'Anoia

Dos operaris han mort a primera hora de la tarda en un incendi a la gasolinera de la carretera de Sant Quintí, a Sant Sadurní d'Anoia, segons ha confirmat l'Ajuntament en un tuit. El foc ja està controlat però la zona s'ha acordonat per precaució i el consistori demana als ciutadans que no s'acostin a la zona ni a peu ni amb cotxe. La carretera de Sant Quintí està tallada per facilitar les tasques dels serveis d'emergències.

Segons l'Ajuntament els dos operaris eren "personal extern que feien feines de manteniment i neteja dels dipòsits" de benzina. Fonts dels Bombers de la Generalitat han confirmat que els cossos de les dues víctimes continuen atrapats dins dels dipòsits, perquè l'accés és complicat -la boca és molt petita-, cal l'autorització dels Mossos per baixar-hi i s'ha d'assegurar que no hi ha gasos o productes perillosos. El furgó de risc químic s'ha desplaçat al lloc dels fets.

Controlat l'incendi a la #benzinera ctra Sant Quintí #santsadurni, on han mort dos operaris. S'ha acordonat la zona per precaució (1/2) — AjuntamentStSadurní (@santsadurni_cat) 30 de maig de 2017

La ctra Sant Quintí #santsadurni està tallada per precaució a causa de l'incendi a #benzinera, on han mort dos operaris pic.twitter.com/wgFjEmUamh — AjuntamentStSadurní (@santsadurni_cat) 30 de maig de 2017

Emergències ha rebut l'avís a les 15.19 que hi havia hagut una deflagració a l'interior d'uns dipòsits soterrats de la benzinera on es feien tasques de manteniment, i que els dos treballadors que hi havia a dins no responien. Quan els Bombers hi han arribat, les flames ja s'havien apagat i tan sols sortia fum, però s'han donat per morts els dos operaris. Nou vehicles terrestres dels Bombers i un helicòpter s'han desplaçat al lloc dels fets.