Els Mossos han desallotjat l'antiga fàbrica Can Sanpere a Premià de Mar

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres a la matinada l'antiga fàbrica Can Sanpere de Premià de Mar sense incidents, segons han informat fonts policials, que també han afegit que al seu interior no hi havia ningú. L'operatiu s'ha dut a terme a partir de les tres en compliment a una ordre judicial. L'edifici és propietat de Núñez i Navarro i estava ocupat des de fa quatre anys per una vintena d'entitats locals que ofereixen propostes cultures d'oci, esportives i socials.

De fet, el passat 5 de maig, més de 200 persones es van concentrar a les portes de la fàbrica en una protesta convocada per la Plataforma del Centre Social Autogestionat Sanpere, crítica amb el govern local per la seva manca de suport, i van aturar el desallotjament previst per a aquell dia.

El portaveu de la Plataforma Social Autogestionat Can Sanpere, Xavier Álvarez, va recordar aleshores que fa tres anys la vila va celebrar una consulta popular per decidir el futur de l'equipament que va determinar que el 80% dels veïns volia que l'Ajuntament l'expropiés i el destinés a zones verdes i equipaments.

El desallotjament ha indignat a diferents usuaris de les xarxes socials:

La Plataforma Can Sanpere ha dit que un dels veïns desallotjats s'ha fet mal al cap a causa dels nervis de la situació i ha hagut de venir una ambulància.