Els Mossos arresten un home per matar-ne un altre en una baralla de temporers

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han arrestat un home de 51 anys a Betxí, al País Valencià, per haver-ne mort un altre a punyalades el 29 de maig passat a la sortida de Lleida. Els Mossos van rebre l'avís que a la sortida de Lleida per l'AP-2 hi havia una furgoneta amb un home ferit greu al pit i quan hi van arribar el van dur a l'hospital, però va morir allà.

Els investigadors van arribar a la conclusió que l'agressió havia passat "en una baralla tumultuària entre dos grups de romanesos temporers" -la víctima i l'agressor són d'origen romanès-, l'un establert a Lleida i l'laltre a Torres de Segre. A la baralla un altre home va quedar ferit greu, tot i que aquest sí que es va poder recuperar. Seguint el rastre de l'agressor van descobrir que havia marxat a Betxí, on el van arrestar el 30 de gener amb l'ajuda de la Guàrdia Civil.