Els Mossos troben cocaïna amagada en diversos globus de joguina en un pis de Badalona

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones com a presumptes membres d'un grup criminal que traficava amb droga. En total, la policia ha intervingut 239 dosis de cocaïna, el que representa 80 grams, que estaven a punt per vendre. La droga estava amagada en diversos globus de joguina en un domicili del barri de Sant Roc de Badalona. La policia també ha intervingut prop de 17.000 euros en efectiu i diversos aparells electrònics -telèfons mòbils, tauletes i ordinadors portàtils- que s'haurien fet servir com a moneda de canvi per la compra de substàncies.

En total, la policia ha escorcollat cinc habitatges, dos a Badalona i tres als districtes de Sants-Montjuïc i Nou Barris de Barcelona, i ha detingut cinc persones com a presumptes autors de delictes contra la salut pública en la seva vessant del tràfic i per pertinença a grup criminal. Està previst que aquest divendres passin a disposició judicial.

La investigació policial va començar arran de les queixes de veïns de la zona que alertaren que en un domicili del barri de Sant Roc s'oferia droga. A partir d'aquí, els Mossos van començar a indagar en el cas i van poder constatar que la venda la feien tres persones i que col·laboraven amb dos veïns més de diferents pisos del mateix domicili.