Una noia de Vilanova i la Geltrú s'escapa de casa perquè la forçaven a casar-se amb un home que no coneixia

Casada per força al Marroc amb un home que ni tan sols coneixia i a punt de celebrar la cerimònia civil a Catalunya. Aquesta és la història d'una jove d'origen marroquí de 19 anys que dimecres va fugir de casa per evitar complir la voluntat dels seus pares, que la volien casar dissabte amb un home 13 anys més gran que ella. Un cop casada a Catalunya –té nacionalitat espanyola i el casament al Marroc no tenia validesa aquí– la intenció de la família era enviar-la a França a viure amb el marit. La noia, però, va decidir fugir acompanyada de la seva germana de 16 anys. Van marxar de matinada, amb dues maletes i amb la intenció de no tornar. Les dues adolescents es van adreçar a les dependències de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) de Barcelona que, en col·laboració amb els Mossos, va evitar que es produís el matrimoni.

Davant les explicacions de la jove la DGAIA els va trobar una casa d'acollida per allunyar-les dels seus pares. Segons ha explicat a l'ACN Esther Graells, caporala del Grup d'Atenció a la Víctima de Vilanova i la Geltrú, els pares, per als quals el jutge ha dictat una ordre d'allunyament de 1.000 metres cap a la jove, han quedat investigats com a presumptes autors d'un delicte de matrimoni forçat i un delicte de violència domèstica i hauran de comparèixer davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú.

La policia va tenir constància dels fets el mateix dimecres quan els pares de les dues noies van denunciar la desaparició de les seves filles. Quan els Mossos d'Esquadra van contactar amb elles, els van explicar els fets i, posteriorment, se les va assessorar per tal que interposessin una denúncia contra els seus pares. La jove, però, va deixar clar als Mossos que no volia que s'actués ni contra el que havia de ser el seu marit ni contra els seus pares, que tenen a càrrec seu altres fills menors. Els va explicar que l'única cosa que volia era poder escollir el seu futur i que davant les creences i la tradició familiars l'única sortida que tenia era fugir de casa.

El matrimoni forçat, un delicte penal

Els Mossos d'Esquadra recorden que el matrimoni forçat queda recollit al Codi Penal i que la legislació actual preveu una pena de presó d'entre sis mesos i tres anys i mig o una multa de 12 a 24 mesos, segons la gravetat de les coaccions, a tot aquell que amb intimidació greu o violència obligui una altra persona a contraure matrimoni. A Catalunya cada any s'atenen una desena de casos de matrimonis forçosos. Concretament, el 2014 se'n van gestionar 19; el 2015, 15, i l'any passat, 14.