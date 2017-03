Els Mossos investiguen diversos robatoris amb molta violència a l'àrea de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen diversos robatoris amb molta violència a comerços i joieries de Barcelona. Els atracaments s'han produït amb pocs dies de diferència i han creat alerta per la duresa de les imatges, difoses recentment. Els robatoris han tingut lloc a dos establiments de compra d'or de Gràcia, i també a estancs, un supermercat i una joieria de Sant Andreu.

Saquegen un local de compra d'or a Barcelona amb una maça i una pistolaSegons expliquen a l'ARA fonts policials, no es tracta d'una única banda, i qualifiquen els robatoris "de fets aïllats" que no haurien de causar alarma. "Són violents però no hi ha cap banda que estigui robant els comerços de Barcelona", diuen les mateixes fonts, que expliquen que estan treballant per intentar atrapar-los.

Segons l'últim balanç delinqüencial, els robatoris amb violència o intimidació en establiments van baixar l'any passat un 5,9%, i van passar de 899 fets a 846 a Barcelona. Pels que fa als robatoris amb força sense violència, van baixar un 7,5%, de 1.890 casos a 1.748. Des de uns anys s'observa una tendència descendent, i actualment es registra la meitat de fets d'aquest tipus dels que hi havia el 2009.