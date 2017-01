Els Mossos investiguen l’agressió a diversos seguidors d’una penya sevillista a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra estan investigant una agressió a diversos seguidors d’una penya sevillista a Barcelona. Els fets es van produir aquest dissabte al vespre, pels voltants de les 21.15 hores, a la penya del Sevilla ‘A 1.000 km de Nervión’, situada al restaurant Tres Vilas al número 22 del carrer de Berlín. La penya celebrava el seu desè aniversari aprofitant el partit que enfronta aquest diumenge a la tarda l’Espanyol amb el Sevilla.

Segons les primeres informacions, una vintena d’ultres encaputxats i armats amb porres, pals i bats de beisbol haurien colpejat els aficionats, que es trobaven a l’exterior del local. Com a conseqüència de la batussa, dos aficionats del Sevilla van quedar ferits de diversa consideració per cops i talls. Segons el balanç del SEM –que hi va enviar una ambulància- un dels afectats va patir ferides lleus mentre que l’altre va quedar ferit menys greu i va ser evacuat a l’Hospital Clínic.



El president del Sevilla F. C., José Castro, ha condemnat els incidents i ha demanat a les autoritats “que trobin aquests espècimens” responsables de l’agressió “i sobre ells caigui tot el pes de la llei”. “És de ser covard que 15 o 20 energúmens vagin amb pals i agredint persones grans i nens. Res ni ningú impedirà que els sevillistes es puguin reunir a Barcelona”, ha exclamat Castro a les portes de l’hotel de concentració. “S’ha de fer una reflexió perquè alguna cosa no estarem fent bé al futbol quan hi ha aquests delinqüents que són capaços de fer aquestes barbaritats”, ha reflexionat en veu alta el màxim dirigent del Sevilla F. C.

Sobre la possible autoria, Castro no s’ha volgut mullar i només ha apuntat que els agressors “cridaven consignes com Supporters Barna” (ultres del Betis). “Però prefereixo que sigui la policia la que investigui i que caigui el pes de la llei sobre aquests delinqüents”, ha conclòs el president sevillà.