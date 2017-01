Els Mossos creuen que l'intrús de la conselleria de Justícia és un delinqüent comú

La hipòtesi principal dels policies que investiguen l'assalt a la conselleria de Justícia durant la matinada de dissabte a diumenge és que l'intrús era un delinqüent comú, segons l'agència Efe. L'home hi va entrar amb un mètode utilitzat en diversos robatoris d'habitatges a l'Eixample de Barcelona: despenjant-se per una canonada i trencant el vidre d'una finestra. Tot i això, l'intrús no es va endur ni l'ordinador portàtil del conseller, Carles Mundó, que era damunt la seva taula ni els més de 150 euros en efectiu que hi havia en un dels calaixos que va forçar.

Segons fonts properes a la investigació els Mossos creuen que l'intrús va enfilar-se per una bastida del passeig de Gràcia i que des d'allà va anar saltant de terrat en terrat. De fet, anava amb una altra persona, encara que només un dels dos va entrar a la conselleria. Aquella mateixa nit també van saltar les alarmes de l'edifici de la cadena SER, situat al carrer Casp mateix, i allà els treballadors dilluns hi van trobar a faltar una tauleta i un iPod.

L'intrús va accedir a la planta noble de la conselleria -la setena-. Segons l'agència Efe, va arribar a entrar al despatx del conseller, que no estava tancat amb clau, però no s'hi ha trobat a faltar res. Els Mossos han fet un escombratge del pis per assegurar-se que no hi havia micròfons o càmeres ocultes i no n'han trobat cap.