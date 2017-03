Els Mossos busquen una parella d'adolescents desapareguts a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra busquen una parella d' adolescents que estan desapareguts des d'ahir a la nit a Tarragona. Es tracta d'una noia de 16 anys tutelada per la Generalitat i un noi de 15 del Vendrell. Els agents els busquen des d'ahir a la nit qual la família del jove i el centre on es trobava la noia van denunciar les desaparicions. La policia ha distribuït la imatge dels menors a la xarxa per intentar-los localitzar.

Segons ha pogut saber l'ARA, la noia estava al centre de menors La Mercè de Tarragona. Aquest dijous tenia un permís entre les sis de la tarda i les vuit del vespre per sortir-ne puntualment, però no va tornar. El mateix centre va interposar la denúncia poc abans de les dotze de la nit. El pare del jove de 15 anys també va acudir a la comissaria del Vendrell a la nit, quan va detectar l'absència del menor.

Segons ha pogut confirmar aquesta redacció, la jove parella havia intentat treure's la vida el novembre passat. Es van llançar des del pont de Santa Tecla de Tarragona junts i els van ingressar amb ferides greus a l'hospital.