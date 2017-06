Multa de 10.000 € al policia que va trencar la mandíbula a un veí

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a un any de presó un agent de la Guardia Urbana per haver trencar la mandíbula d’un cop de puny a un ciutadà i haver-li propinat puntades de peu quan eren a la comissaria de la Rambla. Els fets van tenir lloc el 9 de juliol del 2011, quan l’agredit, natural de Bangla Desh, era a la sortida de la parada del metro de Liceu esperant un amic per anar a dinar junts. L’acusat i dos agents més, que anaven dins d’una furgoneta de la Guàrdia Urbana, van identificar l’home i el van arrestar perquè només portava a sobre el certificat d’empadronament. Un cop dins de l’edifici, el policia li va donar un cop de puny que li va trencar la mandíbula i el va fer caure a terra. L’agent va seguir donant-li puntades de peu, segons el tribunal, que dona validesa al testimoni de l’agredit.

Sense que hagués quedat cap rastre de la seva presència a la comissaria, l’agredit va acudir amb l’amic amb qui havia quedat per dinar a un centre mèdic perquè no podia parlar i escopia sang. El centre el va derivar a un hospital, on va ser operat. Més enllà de l’any de presó, que no haurà de complir perquè la pena és inferior a dos anys, per un delicte de lesions, l’acusat haurà de pagar a la víctima 10.000 euros. Tot i així, el tribunal l’absol del delicte contra la integritat moral, del qual també l’acusava la fiscalia. El veredicte compta amb el vot particular en contra de la decisió majoritària del tribunal d’un dels magistrats, el qual advocava per l’absolució perquè considera que no es pot concloure que el trencament de la mandíbula fos per l’agressió de l’agent, ja que la víctima només va estar 43 segons a la comissaria.

SOS Racisme critica la sentència

En un comunicat emès ahir, SOS Racisme no va amagar la seva satisfacció per la condemna, ja que era “un cas que estava destinat a ser arxivat, per les nombroses traves policials i judicials que hi ha hagut durant tota la instrucció”. Amb tot, l’entitat, que considera l’agressió de caràcter racista, denuncia que “és una sentència feta a mida per no empresonar l’agent de policia”. SOS Racisme troba incomprensible “que no s’apliqui l’agreujant d’abús d’autoritat tenint en compte que és una agressió que fa un agent de la policia en servei, fent-se valer d’aquesta situació, tal com la sentència recull. Aquest cas exemplifica, a parer de l’associació, “la falta de protecció de les víctimes d’abusos policials dins el sistema”, perquè si SOS Racisme no hagués actuat com a acusació particular “la denúncia no hauria tingut recorregut, com dicta el mateix jutge a la sentència”. Malgrat el veredicte condemnatori, l’entitat lamenta que “la sentència no inhabiliti un funcionari públic, responsable de la seguretat ciutadana, tot i haver sigut condemnat per agressió”. En aquest sentit, espera que “l’Ajuntament, aquest cop sí, reaccioni prenent les mesures necessàries” amb el compromís de “desactivar les actituds no democràtiques dels cossos de policia, com el racisme institucionalitzat”.