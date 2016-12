Multa per a la regidora de la CUP Laia Estrada i dos activistes més per una acció feminista a Tarragona

Els tres activistes jutjats pel cas Bershka, entre els quals una regidora de la CUP, han estat condemnats a pagar una multa conjunta de 2.250 euros per responsabilitat civil i a 3 mesos de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat que no compliran perquè no tenen antecedents penals.

Els fets jutjats es remunten al 7 de gener del 2009 durant una acció feminista que volia denunciar la pressió de la indústria de la moda sobre les dones en el primer dia de rebaixes. En l'acció es van pintar siluetes amb guix a l'entrada de diverses botigues i es va repartir informació a favor de la igualtat de gènere.

Diverses activistes ja havien dut a terme dues d'aquestes accions en botigues de roba i la tercera va tenir lloc al local de Bershka de la cèntrica rambla Nova de Tarragona. El personal de la botiga va trucar a la Guàrdia Urbana i es van produir aldarulls i un encreuament de denúncies entre els agents de la policia local i els activistes.

Els tres activistes jutjats van acusar tres agents de la policia local dels delictes de detenció il·legal, lesions i amenaces, i d'una falta de vexacions. El jutge ha absolt els tres agents. El magistrat ha imposat una inhabilitació especial als tres activistes per al dret de sufragi passiu durant el temps de condemna, però els ha absolt del delicte de lesions que se'ls imputava.

Des de la CUP han denunciat en un comunicat que la sentència "perpetua la injustícia com a llei i l'abús policial com a pràctica comuna". Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha retret a la CUP que no respecti la justícia, i que "només ho fa quan li convé".