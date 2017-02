Multa de 801 euros al bar de Mataró que va programar un xou pornogràfic

L’Ajuntament de Mataró ha resolt amb una multa de 801 euros l’expedient contra el bar The Bot, que al mes de gener va acollir un espectacle de sexe explícit sense llicència per fer-ho. El propietari del local ja ha abonat la multa, segons va informar ahir l’Ajuntament.

Paral·lelament, el consistori manté obert un segon expedient sancionador contra el local després que la policia local hagi recollit diversos testimonis que corroboren la presència de menors al bar, a qui se’ls hauria subministrat begudes alcohòliques. Els fets també s’han traslladat als jutjats per si poden ser constitutius d’un delicte d’exhibicionisme. A falta que el jutjat es pronunciï sobre el procés penal, l’Ajuntament de Mataró manté com a mesura provisional l’horari restringit per al local, que té l’obligació de tancar a la mitjanit, i s’ha decretat la prohibició de transmissió de la llicència. El local, tot i així, va decidir ja fa dies tancar provisionalment les portes fins que es resolgui l’afer als jutjats. Segons van explicar fonts del sector a l’ARA, el sexe ha esdevingut cada vegada més un reclam publicitari a les discoteques.