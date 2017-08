Els Mossos investiguen les connexions dels terroristes amb Europa

La policia està investigant les connexions de la cèl·lula terrorista que va orquestrar els atemptats a Barcelona i Cambrils amb la resta d'Europa, segons ha explicat el conseller d'Interior, Joaquim Forn, aquest dimarts a RAC1. Així, Forn ha explicat que s'està treballant amb ciutats com Brussel·les, París i Marroc per descobrir què hi ha al darrere dels viatges que alguns dels implicats van fer a Zuric, Marroc i París abans dels atacs.

Segons ha explicat el ministre de l'Interior francès, Gérard Collomb, en una entrevista per ràdio i televisió a BFMTV i RMC, els terroristes van realitzar "un viatge d'anada i tornada extremadament ràpid" a París. Els motius encara s'estan investigant, però va produir-se una setmana abans dels atacs a Barcelona i Cambrils. Collomb també ha confirmat que un radar va detectar l'Audi que els terroristes van utilitzar a Cambrils per excés de velocitat. Va ser el passat 12 d'agost en el departament d'Essone, al sud de la capital francesa, amb quatre ocupants dins del vehicle.

A aquest viatge s'hi ha de sumar el que van fer Mohamed Hychami, un dels atacants de Cambrils, i Youssef Aalla, que podria haver mort a Alcanar, van viatjar a Zuric el desembre de l’any passat. Moussa Oukabir i Mohamed Hychami, tots dos morts a Cambrils, van fer un viatge en dues motos de gran cilindrada al Marroc fa quatre mesos. Driss Oukabir, segons ha pogut saber aquest diari, va ser al Marroc just la setmana abans dels atemptats. El 2010 l’imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty hauria viatjat a Bèlgica per demanar feina en una mesquita. També se sap que el 2007 va viatjar al Marroc. Aquests són alguns dels viatges dels implicats que fan que calgui afrontar la pregunta de les possibles connexions internacionals de la trama.

Investiguen com Younes va fugir a Subirats

L'endemà que els Mossos d'Esquadra abatessin el terrorista que va atemptar a Barcelona, Younes Abouyaaqoub, el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha explicat que els Mossos estan investigant com va arribar a Subirats. El conseller, però, no ha descartat que Younes tingués "algun tipus de logística" que el va ajudar a escapar. De totes maneres, ha explicat que la cèl·lula de moment ja està "neutralitzada". Mundó ha tornat a posar en valor la feina que han fet els Mossos per abatre el terrorista, així com la col·laboració ciutadana per identificar-lo. Forn ha demanat disculpes si la fotografia del terrorista mort que ahir va circular per diferents canals va ser "una filtració d'algun membre del cos de Mossos". Segons el conseller, s'ha iniciat una investigació per determinar qui va filtrar aquesta imatge.

Younes hauria escapat d'un dels controls policials del dispositiu Gàbia dijous a la tarda, després d'apunyalar el jove de Vilafranca Pau Pérez. Mundó ha posat en valor el dispositiu, però ha admès que els controls policials no tenen una "eficàcia del 100%". Així, el conseller de l'Interior ha explicat a RAC1 que la seva percepció és que el dispositiu va funcionar "molt bé perquè es van posar milers de policies en marxa". De fet, Forn ha explicat que el dispositiu Cronos va ser el que va aconseguir aturar l'atemptat de Cambrils. Forn, però, ha admès que sempre hi pot haver un "marge de millora".

Mundó demana que la policia catalana pugui accedir a tota la informació

El conseller de l'Interior, però, ha negat rotundament que la CIA hagués advertit els Mossos d'Esquadra de possibles atemptats perquè, segons ha explicat, "no tenim cap relació amb la CIA". Mundó ha explicat tampoc els constava "cap denúncia de cap veí" ni tenien "cap informació concreta" sobre la casa d'Alcanar. Quan es va produir l'explosió, però, la policia va actuar ràpidament, ha explicat.

Per la seva banda, Carles Mundó ha demanat que la policia catalana tingui accés de la informació de l'Europol de "forma immediata" perquè els Mossos són una "policia integral que vetlla per tot el territori català i, per tant, ha d'accedir a tots els canals d'informació internacionals". De fet, Mundó ha criticat que era una cosa que "hagués hagut de passar fa temps". Ahir, el ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, va prometre que els Mossos entrarien a l'Europol al setembre. Mundó, però, ha exigit que es faci "quan abans millor". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mundó també ha exigit a l'Estat que pagui els més de 600 milions d'euros que l'Estat deu als Mossos d'Esquadra.

Manifestació de dissabte

Mundó no ha volgut entrar en el posicionament de la CUP de no assistir a la manifestació de dissabte contra el terrorisme si també hi anava el rei. "Que faci el que consideri més convenient, el més important és que la ciutadania surti a manifestar el seu rebuig als actes terroristes", ha dit el conseller de Justícia.

Qui sí que ha enviat un missatge als cupaires ha estat el conseller de la Presidència, Jordi Turull, que assegurat que la mobilització de dissabte "no és una adhesió a ningú ni a cap institució sinó la reivindicació dels valors de la pau i la democràcia i el rebuig absolut a la violència en defensa de qualsevol idea". En una entrevista a Onda Cero, Turull ha afirmat: "Qui vulgui ve i qui no, no ve"