La comunitat musulmana convoca aquesta tarda una concentració contra el terrorisme

La comunitat musulmana ha convocat aquest dilluns a les 19 h una nova concentració a plaça Catalunya per condemnar els atemptats terroristes perpetuats a Barcelona i Cambrils sota el lema "La Comunitat Musulmana Contra el terrorisme". 143 entitats musulmanes i no musulmanes ja s'hi han afegit com a convocants a hores d'ara. Entre elles, hi ha organitzacions islàmiques i d'altres com ara SOS Racisme o PAH Barcelona.

La manifestació es farà a plaça Catalunya i la capçalera es desplaçarà fins a l'inici de la Rambla, tot i que les entitats convocants evitaran que el carrer en qüestió formi part del recorregut, seguint les recomanacions de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra i depenent del nombre d'assistents. Durant la concentració, es llegirà un manifest en català, castellà i àrab, i es farà un minut de silenci en record a les 15 víctimes mortals, en un escenari situat al mig de les fonts, a la part frontal del parterre, mirant cap a la Rambla. El final de la concentració està previst a les 21 h.

La comunitat musulmana ja va convocar aquest diumenge una altra manifestació a la Rambla i una a Cambrils en suport a les víctimes i contra la xenofòbia, sota el lema "Que no matin en el meu nom".