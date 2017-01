Els pares de la Nadia es feien fotos amb la nena mentre mantenien relacions sexuals

Entre les fotografies que van trobar els Mossos d'Esquadra als suports informàtics dels pares de la Nadia i que han justificat una investigació judicial per explotació sexual n'hi ha algunes d'explícites. Segons han confirmat a l'ARA fonts relacionades amb la investigació, n'hi ha de la nena fent postures suggerents i d'altres on es veu la parella durant i després de mantenir relacions sexuals i on també hi surt la filla. Tot plegat ho investiga el mateix jutge que duu el cas d’una suposada estafa per la petició de diners que els pares feien per a un tractament mèdic de la Nadia.

"A les imatges visionades s'observa com una menor d'edat presencia relacions íntimes d'un caràcter sexual explícit", assegura la interlocutòria dictada ahir pel jutge que porta el cas, segons ha publicat el diari 'Abc'. "La menor, tot i la malaltia que patia, necessàriament havia d'entendre la significació dels actes que els progenitors realitzaven, no només en la seva presència, sinó al mateix llit on era ella", insisteix la interlocutòria. Al marge inferior d'algunes de les fotografies s'hi veurien "uns petits peus que per edat i mida es podrien correspondre amb els de la seva filla menor d'edat".

Així justifica el magistrat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell que investigui els pares de la Nadia, Fernando Blanco –en presó provisional– i Margarita Garau, per una presumpta explotació sexual a més de per l'estafa a partir dels més de 900.000 euros de donatius que van recaptar, segons deien, per tractar la tricotiodistròfia que asseguraven que patia la nena.

El jutge considera que la troballa no és una simple sospita, sinó "la constància i evidència de clars indicis objectivats de participació de la persona investigada –el pare– en la comissió dels referits delictes de provocació sexual i explotació sexual". És a dir, que sospita que podria haver utilitzat imatges seves per generar material de pornografia infantil. Segons el magistrat, les imatges no encaixen "amb les innocents fotografies que qualsevol pare podria tenir del seu fill".

Els pares de la Nadia hauran de declarar divendres sobre la investigació d'explotació sexual, però estan "escandalitzats, ofesos i molestos" per les notícies sobre aquest assumpte, segons ha afirmat el seu advocat, Alberto Martín. "Ens hem vist sorpresos" per l'aparició de les imatges, ha afirmat l'advocat a la Cope. Ha afegit que no han vist els arxius ni les imatges i que s'han assabentat de tot plegat per la premsa.

Els pares de la nena, segons Martín, neguen que existeixin imatges d'aquesta mena. "Diuen que és fals –assegura l'advocat–, inconcebible, i insisteixen que la nena és per a ells tota la seva vida, que no han fet res que la perjudiqui i encara menys en l'àmbit sexual". El jutge ha autoritzat que s'analitzin 13 memòries USB, 7 targetes de memòria i 3 discos durs, entre més material informàtic.