Negar-se a bufar per segon cop en una prova d'alcoholèmia és delicte

Negar-se a fer la segona bufada en una prova d'alcoholèmia després de donar positiu en la primera és delicte. Així ho ha establert la sala penal del Tribunal Suprem en una sentència que confirma que aquest comportament pot ser castigat amb penes d'entre sis mesos i un any de presó.



La resolució considera una única prova els dos mesuraments i subratlla que la segona vegada que es bufa, a més d'una garantia per al conductor, ho és també per al sistema de detecció d'alcohol en sang, per la qual cosa no és optativa per a l'afectat.

El cas estudiat és el d'un conductor condemnat per un jutjat penal de Madrid, sentència que després va ser confirmada per l'Audiència Provincial. L'home circulava marxa enrere en una zona de revolts i amb poca visibilitat. Els agents el van aturar i l'alcoholímetre va donar un resultat d'1,02 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, quan el límit legal és de 0,25. Malgrat que, segons la Guàrdia Civil estava en evident estat d'embriaguesa (era incapaç de mantenir-se dret), es va negar rotundament a bufar per segona vegada.

Fins ara, hi havia discrepància d'interpretacions entre les diferents audiències provincials, algunes de les quals no apreciaven delicte davant d'aquestes negatives. Ara el Suprem estableix que quan l'afectat rebutja bufar per segona vegada, la prova no pot fer-se íntegrament. Aquest comportament, segons els magistrats, també ha de ser castigat, però amb una pena inferior a negar-se a sotmetre a l'alcoholímetre per primera vegada.

La sentència compta amb els vots particulars discrepants de sis dels 17 magistrats de la sala, quatre dels quals consideren que no hi ha delicte si el primer mesurament es va fer correctament i amb el dispositiu autoritzat. Un altre afirma que el delicte només existiria si l'afectat, en negar-se a bufar de nou, tractés de negar la validesa de la primera bufada. Finalment, el sisè magistrat entén que el rebuig de la segona prova suposaria únicament la renúncia del ciutadà a la verificació de la primera expiració per la qual cosa no hi hauria infracció.