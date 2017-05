Neix a Barcelona el primer sindicat de llogaters per lluitar contra els preus "abusius" dels pisos

El lloguer d'un pis a Barcelona costa, de mitjana, 801 euros, un preu "abusiu", sobretot tenint en compte que un terç dels treballadors cobren 843 euros o menys. Per lluitar contra aquesta situació i aconseguir abaixar els preus del lloguer de pisos, unes desenes de persones s'han unit i organitzat per crear el primer sindicat de llogaters de l'Estat. Ha nascut a Barcelona i aquest dimarts s'ha presentat en societat. Ja han anunciat que el seu objectiu és fer pressió a les administracions perquè regulin d'una vegada per totes els preus dels pisos i frenin l'especulació en aquest sector. Si cal, avisen, aniran a la vaga de pagaments.

"Nosaltres farem servir tots els mitjans al nostre abast per pressionar les administracions i els propietaris que es lucren injustament. I tots els mitjans significa tots els mitjans", ha dit Jaime Palomera, un dels portaveus del sindicat. Entre altres mesures, el sindicat també reclama que l'índex dels preus que preparen l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat sigui vinculant -"Si no és vinculant, no funciona", ha dit-, que es derogui la llei espanyola que va limitar a 3 i no a 5 anys el primer contracte de lloguer i que es prioritzi l'ús residencial dels habitatges per sobre dels usos financers (inversions) o turístics.

En aquest punt, Lourdes García i Irene Sabater, que també són portaveus del sindicat, han demanat que es creï un parc de pisos públics per garantir l'accés a l'habitatge "digne i estable".

Què podria fer un sindicat de llogaters?Amb aquestes mesures, el sindicat vol garantir lloguers més estables i evitar "desnonaments invisibles", que són els d'aquells inquilins que marxen de casa quan veuen que s'acaba el contracte de lloguer i no podran fer front a l'augment del preu. En l'últim any, els preus han pujat un 9% a Barcelona, on hi ha 200.000 famílies de lloguer.

El sindicat, que ha rebut el suport de 16 entitats, com ara la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona o l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), és el primer a l'Estat. Tindrà rèpliques a Madrid i a Gran Canària, de moment. Per formar-ne part, els qui ho vulguin s'hi podran afiliar amb una quota de 30 euros anuals. Per començar a posar les bases de l'estructura del sindicat i poder assessorar els membres de l'associació, engegaran una campanya de micromecenatge amb la qual volen recaptar 20.000 euros.

De fet, una de les altres propostes del sindicat és proporcionar assessorament tècnic i jurídic als llogaters, a través d'un mediador i d'un intermediari que garanteixin que el contracte sigui equilibrat i just. Segons han denunciat, a Barcelona l'especulació "no té límits". Tot plegat, han dit, per "combatre l'estigma" dels lloguers i deixar clar que aquesta opció és "tan digna" com la compra.

L'Ajuntament celebra la creació del sindicat

L'Ajuntament de Barcelona creu que el sindicat és "més necessari que mai" per la dificultat que hi ha d'accedir al lloguer d'un pis. Segons el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, l'organització ha de servir per "reforçar el paper dels lloguers" a la capital catalana i, com una estona abans havien fet els portaveus del sindicat, ha demanat al govern espanyol que revisi la llei d'arrendaments urbans (LAU) del 2013 per evitar que "molta gent es quedi abandonada".