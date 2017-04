Netegen la majoria de les ‘Seseñas’ ocultes a Barcelona

A finals de juny de l’any passat, arran de l’incendi del cementiri de neumàtics de Seseña (Toledo), en què van cremar més de 5 milions de rodes durant quinze dies i es va generar una enorme fumera negra que va obligar a desallotjar un miler de veïns, la fiscalia va obrir una investigació per localitzar tots els abocaments il·legals de rodes. A les comarques de Barcelona en van trobar una vintena amb unes 6.000 unitats. Deu mesos després, segons ha confirmat l’ARA, els punts amb més neumàtics continuen actius, com ara una finca d’Arenys de Mar, que té unes 2.500 unitats. Els que sí que ja s’han retirat són els neumàtics de catorze petits abocaments il·legals.

En la majoria dels casos, la fiscalia no ha pogut localitzar l’autor dels abocaments i ha arxivat la investigació oberta a finals de juny. Tot i així, ha obert dos nous procediments per seguir la pista de dos antics tallers de la comarca d’Osona que podrien estar al darrere d’algun dels dipòsits il·legals. Segons fonts pròximes a la investigació, els han pogut identificar rastrejant el número de sèrie dels diferents neumàtics que han estat abandonats.

Responsabilitat

Segons la llei, qui s’ha de fer càrrec de la retirada és el propietari dels neumàtics, l’amo dels terreny on es troben o, subsidiàriament, l’ajuntament pertinent. Els consistoris més petits, però, al·leguen que ho tenen difícil per assumir unes factures que poden ser elevades en funció del volum de rodes. A Arenys de Mar s’hi afegeix un problema: l’amo dels terrenys va morir i els hereus, de moment, no se n’han fet càrrec. La regidora de Medi Ambient, Laia Martín, ha explicat a l’ARA que els han donat de termini fins al mes vinent. “Volem tenir-ho enllestit a l’estiu”, diu Martín, que explica que la prioritat és evitar el risc d’incendi i la proliferació de mosquits tigre. Com que les rodes estan degradades, calculen que la retirada costarà uns 80.000 euros. “La Generalitat ens hauria d’ajudar més, perquè ens sentim desemparats”, critica.

El director de l’Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, explica que la responsabilitat és dels consistoris i que ells només poden “informar-los” de les empreses autoritzades. Tots remarca que a Catalunya “no hi ha un problema amb l’abocament de neumàtics”, perquè els dipòsits són “puntuals i de poc volum”. Malgrat això, reconeix que cal més “conscienciació” perquè tothom conegui les deixalleries i evitar que es recorri a la compra de neumàtics per internet o en tallers il·legals. Els últims dos anys l’agència ha localitzat 135 abocaments il·legals a tot Catalunya, una trentena dels quals ja han sigut netejats.

Altres consistoris amb què ha contactat l’ARA expliquen que van poder assumir la retirada. A Cerdanyola del Vallès van contractar una empresa per 1.210 euros que va retirar 150 rodes. A Alpens (Osona), la retirada va costar uns 200 euros, i a les Franqueses del Vallès, la va assumir el mateix consistori perquè es tractava d’unitats disperses.