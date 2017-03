Ni una sola dona a la nova promoció de Bombers de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat aquest dimecres que no hi hagi ni una sola dona entre els 59 membres de l'última promoció de Bombers de Barcelona, justament quan se celebra el Dia de la Dona. "Tots són nois i no hi ha ni una sola noia. No hauria de ser així. No és normal", ha dit l'alcaldessa em l'acte de benvinguda a la nova promoció i de lliurament de medalles amb motiu de la festa del patró dels Bombers, San Juan de Dios.

Per a l'alcaldessa, tant aquesta celebració patronal com la del Dia de la Dona han de servir també per fer "autoexamen i autocrítica com a institució", i ha assegurat que no la seva conclusió és que no es pot estar satisfets amb la presència de dones en el Servei de Prevenció, Emergència i Extinció d'Incendis de Barcelona. Segons Colau, l'absència de dones en aquesta promoció "té a veure amb un problema d'origen, que és que molt poques dones es van presentar" a la convocatòria.

Per "solucionar aquesta anomalia" ha anunciat que l'ajuntament prendrà mesures per animar que en noves convocatòries de Bombers i Guàrdia Urbana es presentin més dones.