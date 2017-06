“No tenim mania als turistes, volem un altre model econòmic”

En les últimes setmanes s’han celebrat manifestacions en contra del turisme a Sants i al Poblenou; s’ha llançat pintura contra hotels i s’han sabotejat apartaments turístics. A Vallcarca els veïns han arribat a canviar la direcció dels senyals que condueixen fins al Parc Güell per confondre els turistes. Aquest fenomen no és exclusiu de Barcelona. En moltes ciutats europees s’està vivint una confrontació similar. “No tenim mania als turistes. El que ens preocupa és la massificació i el que això comporta: especulació, augment del preu de l’habitatge i de tot en general. Si ve gent amb més poder adquisitiu que el nostre, ens acaben desplaçant dels barris”, denuncia Albert Mallol, membre de la plataforma Ens Plantem! del Poblenou. Ivan Miró, militant històric dels moviments socials de Sants i membre de la cooperativa Ciutat Invisible, aclareix: “No és fòbia al turisme, és fòbia a un model econòmic basat en el turisme”.

Aquesta conflictivització del turisme preocupa persones com el director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes. “Molt de compte amb els missatge d’«El barri és meu» perquè pot derivar en actituds perilloses. El resident diu que se sent incòmode perquè l’han envaït, però atents, perquè això pot ser perillós. De qui és l’espai i com s’ha d’ocupar?” “Cridant no s’evitarà que la gent continuï venint”, conclou.

Ocupació de l’espai públic

L’urbanista Jordi Borja coincideix amb aquesta lectura i assenyala que aquest fenomen és en realitat una expressió de la “insolidaritat ciutadana”. “El barri no pot ser només per a nosaltres”, reflexiona. El professor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José María Montalvo adverteix: “Es culpa els pisos turístics de l’increment del preu, però, si aquests pisos no hi fossin, ¿qui ens diu que els propietaris els traurien al mercat normal de lloguer o si preferirien no fer-ho? Especialment ara que el propietari viu amb inseguretat jurídica davant de situacions com les ocupacions de pisos”, assenyala.

Tots aquests arguments no acaben de convèncer una part dels veïns, que comproven com els seus barris es van transformant cada vegada més de pressa per anar-se adaptant als nouvinguts. “Tenim problemes d’ocupació de l’espai públic, de proliferació de terrasses de bars i restaurants que han canviat les cartes per oferir paelles i sangria. Fins i tot hi ha cartells en anglès a la rambla del Poblenou”, es queixa Mallol sobre un barri que ha començat a viure l’auge turístic en els últims anys. Segons explica aquest veí, el canvi s’ha produït “en només cinc anys”.

La carta, en català

A Sants, però, hi ha un cas oposat al que denuncia el veí del Poblenou. A la taverna La Bauxa, al carrer Vallespir, just al davant d’un edifici convertit en hostel per a turistes, no han volgut adaptar la carta als nous residents: “Jo tinc la carta en català i no em dona la gana de traduir-la ni de destinar un cambrer només a anar traduint cada plat”, diu Carles Sánchez, el gerent. “Jo tinc la meva clientela feta i no penso canviar l’oferta ni apujar els preus”, assegura. Segons reconeix, en alguna ocasió fins i tot ha fet fora algun turista del restaurant. Altres bars de la zona, en canvi, asseguren que estan encantats amb el nou hostel i insisteixen que els turistes que s’hi allotgen “no generen problemes”.

Preparar-se per a l’estiu

Mentre continuï aquesta tensió, que, segons el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, està animada per la CUP, serà difícil trobar la solució al problema de fons, que és com cal gestionar el turisme. Molts sectors de Barcelona creuen els dits i confien que totes aquestes expressions contra el turisme no vagin a més, conscients que hi ha tot un estiu al davant. “Això és com l’escuma d’una onada, s’ha d’esperar que passi, però s’ha de pensar més enllà, rebaixar la tensió i abordar el debat de fons”, diu William Carnes.