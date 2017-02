Només un 40% dels presos de la Model aniran al nou centre penitenciari de la Zona Franca

El nou centre penitenciari per a presos preventius de la Zona Franca només acollirà un 40% dels interns que actualment té la històrica presó de la Model, a l'Eixample de Barcelona, la data de tancament de la qual no ha volgut especificar encara el conseller de Justícia, Carles Mundó. La conselleria ha explicat aquest dimarts a la reunió del consell executiu del Govern com seran els futurs equipaments penitenciaris de la ciutat, que no estaran operatius fins més enllà del 2021.

La conselleria de Justícia ja havia explicat que la seva intenció era redistribuir els 675 presos preventius que actualment hi ha a la Model entre la resta de presons catalanes fins que estigués operatiu el nou centre de preventius previst a la Zona Franca. Aquest dimarts, el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha explicat com serà aquest nou equipament, que obrirà portes el 2025: tindrà 400 places per a dones -que acolliran les preses que actualment ocupen la presó de Wad-Ras de la ciutat- i només 300 per a presos preventius de la comarca del Barcelonès. Es tracta de menys de la meitat del total de places per a aquest tipus d'interns que ofereix actualment la vella presó barcelonina. La resta d'interns preventius es repartiran per les altres presons catalanes.

Mundó ha justificat la necessitat de continuar tenint a la capital una presó "especialitzada" per al tractament de dones que compleixen condemna o esperen judici. L'equipament de Wad-Ras que ocupen ara té 102 anys d'història i es va dissenyar inicialment com a escola-reformatori, per la qual cosa ha quedat obsolet.

El conseller de Justícia no ha concretat la data de tancament de la vella presó de l'Eixample -es va inaugurar el 1904 i té 113 anys de funcionament-, i ha recordat que el Govern prendrà una decisió "abans que acabi el mes" de febrer. El tancament de la presó Model ha generat una onada de queixes entre els sindicats, que temen que es perdin llocs de treball amb el trasllat i tenen dubtes que es pugui continuar donant el mateix tractament als interns. La conselleria ha garantit que no es perdran llocs de treball i que a la resta de presons catalanes hi ha prou espai per acollir els presos que ara hi ha a la Model.

32 milions d'euros per al nou centre obert

Mundó ha explicat que el Govern ha acordat invertir 32 milions d'euros en el nou centre obert de la Zona Franca, que ha d'estar en marxa el 2021. Aquest equipament substituirà l'actual presó de Trinitat Vella de la ciutat, ubicada al districte de Sant Andreu i que té 55 anys d'història.

Segons el conseller de Justícia, l'acord d'aquest dimarts del consell executiu suposa posar en marxa "el procés de contractació i d'execució obres" de la primera presó que s'ubicarà a la Zona Franca i que es començarà a construir l'any vinent. El nou edifici, de 13.000 m2, ocuparà un solar de 6.500 m2. L'espai que actualment ocupa la presó de la Trinitat Vella retornarà a la ciutat i la previsió és que l'Ajuntament hi construeixi habitatges socials.

El Govern també invertirà 9,6 milions d'euros en un nou centre obert a la ciutat de Tarragona durant l’any 2018. Aquest equipament substituirà una part de l'antiga presó del centre de la ciutat i entrarà en funcionament a finals del 2019.