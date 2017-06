Només un nou grau de tres anys té llum verda per al curs que ve

L’oferta de nous estudis universitaris a Catalunya no creixerà tant com s’havia anunciat. Mentre que a principis d’any les universitats preveien que hi hauria 16 graus de tres anys nous, finalment només hi ha una universitat que disposi avui del vistiplau definitiu del ministeri d’Educació, Cultura i Esport. La preinscripció universitària va començar el 6 de juny i l’únic grau nou vinculat a una universitat pública que té llum verda del Consell d’Universitats, que depèn del ministeri d’Educació, és el de disseny, animació i art digital del CITM, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El cas és que el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va aprovar la creació d’un total de 16 noves carreres de 180 crèdits, però finalment, per diferents motius, diverses universitats s’han fet enrere. Tal com va avançar Unportal, la web sobre educació superior a Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) van retirar de l’oferta d’estudis de cara al curs vinent tres graus universitaris de 3 anys perquè pocs dies abans de l’inici de la preinscripció universitària per a la selectivitat no tenien el sí del govern espanyol. A més a més, la UB no oferirà en 180 crèdits empresa internacional i cinematografia, però sí que continuarà oferint-los en el format de 240 crèdits, amb els noms d’empresa internacional i cinema i mitjans audiovisuals. A la URV, el grau que no es podrà cursar serà el de tècniques de bioprocessos alimentaris.

Des de la secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat asseguren que la direcció d’Universitats de Catalunya només ha fet efectiva aquesta retirada però que no l’ha ordenada, sinó que ha respost a les peticions de les universitats. Fonts de la UB, en canvi, asseguren que la direcció general d’Universitats no els ha autoritzat.

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) -concretament el centre adscrit School of International Studies (ESCI)- també esperarà al curs que ve per oferir el grau de 180 crèdits urban sciencies.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va presentar el grau de ciències per a la salut i el benestar, de 180 crèdits -que va ser aprovat pel CIC- amb la previsió de posar-lo en marxa el curs que ve, però, finalment la universitat va decidir posposar-ne la programació. “La UOC vol fer una anàlisi més a fons de l’oferta presentada i prefereix esperar que es defineixi plenament el marc regulador dels graus de tres anys”, apunten fonts de la UOC.

Pel que fa a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), va rebre el vistiplau de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per al grau d’emprenedoria en economia digital, però encara està a l’espera del que resolgui el Consell d’Universitats del ministeri d’Educació. Actualment el nou grau de tres anys apareix a la web de la universitat amb un asterisc que avisa els estudiants que està pendent de verificació. Tot i que la preinscripció universitària va començar el 6 de juny, el ministeri ha assegurat a la UVic-UCC que rebran una resposta a finals de juny o a principis de juliol.

Pel que fa a les universitats estrictament privades -que tenen un calendari de matriculació diferent-, també mantenen l’oferta del grau, a l’espera de tenir l’autorització del ministeri. Totes tenen la validació de l’AQU. L’Institut Químic de Sarrià (IQS), de la Universitat Ramon Llull (URL), està pendent de rebre la validació del ministeri pel grau de màrqueting internacional en una economia digital. A més, hi ha dos estudis de 3 anys de La Salle, que també pertany a la URL, que estan a l’espera de saber la decisió del ministeri. Els estudis són desenvolupament de software i desenvolupament multimèdia.

Segons apunta el director de l’EUETT La Salle-URL, Xavier Sanmartí, en cas que el govern espanyol els indiqués que cal fer modificacions, començarien el grau com a títol propi, fins a obtenir la titulació oficial. Segons Sanmartí, estan avisant els alumnes que el grau està pendent de validació. En una situació semblant es troba l’Abat Oliba (UAO), que ha posat a disposició dels estudiants el grau de tres anys global business sense tenir encara la validació del ministeri. Com que ja tenen l’aval de l’AQU, confien que tirarà endavant.