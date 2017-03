Només una de les 36 víctimes d'assassinats masclistes jutjats el 2015 havia denunciat el seu botxí

Només una de les 36 víctimes d'assassinats masclistes jutjats a l'Estat el 2015 havia denunciat el seu botxí. És una de les conclusions d'un estudi del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) fet públic aquest divendres. L'informe també destaca que un 75% de les víctimes mantenien la relació o la convivència amb el seu agressor.

Segons l'estudi, la manca de denúncies prèvies evidencia que les víctimes "havien amagat els maltractaments anteriors perquè confiaven que acabarien en algun moment". Per això ressalta la necessitat de "millorar la informació sobre les vies per denunciar i els instruments per protegir-se", així com la necessitat de "millorar els canals per detectar situacions de risc".

Víctimes més joves

Dues de les víctimes d'assassinats masclistes del 2015 analitzats pel CGPJ eren adolescents. Aquest fet, segons els investigadors ha fet baixar l'edat mitjana de les dones assassinades, que es situa en els 32 anys, la més baixa registrada fins ara.

Tres de cada quatre dones mantenien la relació amb el seu assassí i un 76% tenia fills, 23 dels quals eren menors d'edat. Quatre d'ells van presenciar directament l'assassinat o l'homicidi de la seva mare, segons l'estudi.

L'informe del CGPJ també indica que els càstigs pels assassinats i homicidis masclistes són més severs: De mitjana les condemnes al 2014 van ser de 18 anys, mentre que el 2015 s'eleven fins els 20 anys de presó.