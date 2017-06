Un grup de veïns de Nou Barris enxampa un atracador que duia tres assalts en 10 dies

Els Mossos d'Esquadra han comunicat avui l'ingrés a presó provisional d'un barceloní de 47 anys per tres atracaments amb un ganivet de cuina en supermercats de cosmètica de Sant Andreu i Nou Barris. La policia el va detenir dijous de la setmana passada, després que un grup de veïns de Nou Barris l'atrapessin quan intentava fugir de l'últim comerç que havia robat. Just quan s'escapava, la dependenta va avisar els vianants que l'acabaven d'atracar i els veïns el van retenir fins que van arribar els policies.

Les unitats d'investigació de Nou Barris i Sant Andreu ja feia dies que seguien la pista de l'autor de dos atracaments anteriors, comesos el 22 i el 16 de maig, tots amb el mateix 'modus operandi' i fets també en supermercats de cosmètica i drogueria. L'home entrava als locals, es quedava mirant la secció de perfumeria masculina fins que trobava un moment en què no hi hagués més clients i llavors ensenyava un ganivet de cuina a la dependenta, li deia que hi havia un altre lladre a fora esperant-lo i reclamava els diners de la caixa.

L'home, amb nacionalitat espanyola i sense antecedents per fets semblants, actuava amb molta tranquil·litat, segons els Mossos, i "fins i tot s'atrevia a comptar els diners obtinguts en el delicte abans de sortir de l'establiment", diu el comunicat de la policia. En total, va robar 1.200 euros.

Atracament frustrat a Ciutat Vella

A més, els Mossos han comunicat la detenció, divendres passat, de dos homes com a presumptes autors d'un intent de robatori amb violència i intimidació en una joieria de Ciutat Vella. Cap a les 19.30 un home va entrar a la botiga, va preguntar pel preu d'un collaret i, tot just després, va entrar un altre individu amb una arma de foc. Al local hi havia el propietari, el seu germà, i el treballador. El germà de l'amo va agafar un casc, va colpejar el braç del lladre amb l'arma i els dos atracadors se'n van anar corrents.

El propietari els va perseguir fins que va veure que entraven en una porteria i va trucar al 112. Els policies van trobar un home que encaixava amb la descripció d'un dels lladres al replà de l'últim pis d'aquella finca i, dins d'un altre pis, un altre home i també un casc i una jaqueta com les que duia l'altre atracador. L'amo de la joieria, al carrer mateix, els va reconèixer tots dos. Es tracta de dos joves de 26 i 28 anys de nacionalitat italiana i dominicana respectivament.

Els policies van trobar l'arma de foc en un descampat de sorra al costat del bloc on s'havien amagat. El jutge també ha decretat presó provisional per als dos lladres.