Cinquè dilluns de vaga al metro de Barcelona

Nou dilluns de vaga. El metro de Barcelona es tornarà a veure afectat per aturades del servei de dues hores per torn. Es tracta de la cinquena jornada de la vaga convocada pels treballadors per incloure les seves exigències en el conveni col·lectiu, després que les aturades comencessin el dilluns 24 de abril.

Les aturades a les hores punta –de les 7.00 a les 9.00 h i de les 16.00 a les 18.00 h– tindran uns serveis mínims del 40%, mentre que les aturades d'entre les 20.30 i les 22.30 h els tindrà del 20%. Es tracta dels mateixos serveis que en els anteriors dilluns amb vaga.

La direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la plantilla negocien el conveni col·lectiu des de la tardor del 2015. Des de llavors, els treballadors han convocat diverses jornades de vaga, coincidint algunes amb grans esdeveniments, com el Mobile World Congress de 2016 i el Primavera Sound del mateix any.