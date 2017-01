Nou atac homòfob a l'alcalde de Terrassa per municipalitzar l'aigua

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha tornat a patir un nou episodi d'homofòbia en una carta anònima en què una persona li ha dit "maricón" i ha carregat contra el seu projecte de municipalització del servei de l'aigua de la ciutat.

El mateix Ballart ha donat a conèixer aquest episodi d'homofòbia en un missatge publicat en el seu compte de Twitter en el que mostra la imatge de la carta. "Per què vol manipular l'empresa d'aigües Mina de Terrassa? Per rentar-se la boca i el cul amb el 'mariconazo' del seu marit?", apunta l'autor anònim de la carta, que també li demana que distingeixi la "llei per a todos" de la "llei de vostè de la manipulació".

"És que els maricons no s'han llegit la llei de normalització lingüística (castellà i català)?", afegeix l'autor en un altre paràgraf en referència a l'ús del català de Ballart, alcalde que ja va rebre amenaces i insults homòfobs el mes d'agost passat.

"Per molts anònims i campanyes de difamació, no deixaré de treballar perquè l'aigua sigui per a la ciutadania de Terrassa i no un negoci privat. Prou!", ha assegurat Ballart en una piulada a Twitter, que fa uns mesos ja va denunciar haver rebut altres amenaces per la seva política en relació amb el servei de l'aigua.