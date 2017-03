Nou procediment per evitar els desallotjaments sense permís judicial a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ja ha concretat a la Guàrdia Urbana el procediment per intentar evitar desallotjaments sense permís judicial. Empreses com Desokupa duen a terme aquest tipus de procediments, sovint sense que hi hagi ordre judicia.

Segons ha informat el cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vàzquez, a el diari 'El Mundo', el 28 de febrer es va fer saber al cos d'agents quin seria el nou procediment per actuar.

En el protocol, anunciat pel tinent d'alcaldia Jaume Asens, s'especifica que "hauran d'evitar que l'empresa o les persones responsables puguin arribar a materialitzar la seva actuació evitant qualsevol tipus de desallotjament, tancament de portes o canvi de panys".