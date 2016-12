Nou rècord en trasplantaments: un sol hospital fa 10 operacions en 24 hores

Nou rècord a la sanitat catalana. A mitjans del mes de novembre l' Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona va establir un nou rècord pel que fa al nombre de trasplantaments fets en un sol centre i durant un sol dia. Gràcies a la mobilització de prop de 200 professionals, en menys de 24 hores van aconseguir completar deu trasplantaments d'òrgans a nou receptors diferents. L'última vegada que el centre barceloní va informar d'una xifra similar va ser l'agost del 2015, quan també en una única jornada va fer sis trasplantaments pediàtrics a cinc nens diferents –en algunes ocasions un pacient rep més d'un òrgan.

Aquesta vegada, segons ha informat l'hospital en un comunicat, es van fer quatre trasplantaments pediàtrics –dos ronyons, un fetge i un cor– a quatre nens diferents d'entre 2 i 4 anys, així com sis trasplantaments d'adults –dos fetges, dos ronyons i dos pulmons– a cinc receptors. Tots tenien una malaltia terminal de l'òrgan afectat i ara es recuperen de les intervencions.

540x306 Un dels trasplantaments de la Vall d'Hebron / VALL D'HEBRON Un dels trasplantaments de la Vall d'Hebron / VALL D'HEBRON

La fita mèdica és el resultat de l'augment sostingut del nombre global de trasplantaments, que any rere any segueixen acumulant rècords. Aquest tipus d'intervencions s'han de desenvolupar en el mínim temps possible perquè depenen de la finestra d'oportunitat que marca la disponibilitat dels òrgans d'un difunt. De fet, en aquesta ocasió el mecanisme es va posar en marxa a les 4.00 hores de la matinada amb una trucada de l' Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) que informava de la disponibilitat d'un òrgan. A banda dels 200 professionals de la Vall d'Hebron, l'operatiu va comptar també amb personal de l'ONT, de l' Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), els Mossos d'Esquadra, els Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Aena. Quatre equips es van haver de desplaçar a diversos punts de l'Estat per fer les extraccions dels òrgans dels donants.

Quadrar-ho tot va ser "una situació complexa, sobretot tenint en compte que es tractava de pacients molt petits", ha assegurat la coordinadora del programa de donació i trasplantament de la Vall d'Hebron, Teresa Pont. El de cor pediàtric i el de pulmó, a la pràctica, són dues de les operacions més difícils que es poden fer en aquest camp. El centre va fer la mateixa setmana vuit trasplantaments més a sis receptors. El balanç acumulat en només cinc dies, per tant, va ser de 18 operacions a 15 pacients.

Precisament aquest any, l'Hospital de la Vall d'Hebron celebra el 40è aniversari de la posada en marxa del seu programa de trasplantaments, que va començar amb el de ronyó en adults. Des de llavors ha fet uns 23.000 trasplantaments d'òrgans i teixits. Durant tots aquests anys el centre també ha estat el primer a fer-ne un d'hepàtic infantil i és pioner en el programa de trasplantament de cara. Les xifres, en qualsevol cas, serien impossibles d'assolir sense la generositat i solidaritat dels donants i les seves famílies.