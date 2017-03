Obligat a fer un curs de drets humans si no vol anar a la presó per un tuit catalanòfob

"Poca mierda veo en Twitter para haberse estrellado un avión lleno de catalanes". La piulada de @CarlosKonami s'ha de reproduir per escrit, en lloc d'incrustar-la o enllaçar-la, com faríem normalment en un mitjà digital, perquè ha estat eliminada. De fet, ha deixat d'existir aquest migdia el compte de @CarlosKonami. Eren dues de les condicions de la sentència ferma del jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola del Vallès, feta pública una estona abans.

Forma part de la condemna acceptada per l'autor del tuit i titular del compte ara desactivat, per una sèrie de tuits xenòfobs que el Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia de Barcelona va denunciar arran de la tragèdia aèria de l'avió de Germanwings que, el març del 2014, va fer estavellar el copilot als Alps. Es tracta d'una sentència ferma, que el condemnat ja no recorrerà i que s'executarà immediatament.

La Fiscalia va denunciar @CarlosKonami –sigui quin sigui el seu nom real– per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques que pot arribar a castigar-se amb penes de fins a tres anys. En aquest cas, el fiscal demanava un any de presó però el fet que l'acusat es mostrés disposat a conformar-se amb la pena ha fet que, com marca la llei, se li hagi reduït a 8 mesos.



Com que no té antecedents, la condemna de presó es pot deixar en suspens si durant dos anys no reincideix en el delicte i se sotmet a la resta de mesures imposades: a més de la retirada dels continguts –que ja s'ha fet–, una multa de 720 euros i l'assistència i " participació activa en un curs de drets humans que tingui per objecte el ple respecte per la igualtat i la no discriminació de les persones per motius racials, ètnics, religiosos, de discapacitat, orientació i identitat sexual, etc", diu la sentència.

La investigació del compte de @CarlosKonami va començar amb el tuit catalanòfob, però en examinar-lo es van trobar altres perles –recollides per la sentència– com ara: "Estos muchos querían a Mandela pero nadie le dijo que vestía como Alfredo Landa haciendo de maricón en la peli esa", "El thriller catalán del futuro serán cortometrajes: a los 5 minutos los dos Mossos protagonistas ja habrán matado a cualquier sospechoso", "Que una mujer barbuda gane Eurovisión os parece escandaloso pero que otra gobierne España no tanto. Aclaraos, coño", etcètera.