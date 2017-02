Obre un prostíbul de nines de silicona a Barcelona

Barcelona té el primer bordell on, en comptes de dones, hi ha nines de plàstic. Lumi Dolls és el primer local a oferir aquest tipus de serveis a Europa, segons han avançat diversos mitjans, i és al centre de la ciutat, molt a prop de la Rambla. L'ARA s'ha posat en contacte amb l'empresa, però els seus responsables han ha rebutjat respondre a cap pregunta.

Malgrat tot, la web oficial del bordell aporta informació sobre el funcionament del negoci. Tenen quatre nines, que pesen 40 kg i estan fetes de silicona. El cost d'una d'aquestes SexDolls ronda els 5.000 euros, segons ha publicat el 'DailyMail' aquest dimarts.

Els clients han de reservar i poden escollir quina de les quatre nines que hi ha en estoc volen, com anirà vestida i en quina posició la volen trobar. Els serveis van dels 80 euros als 120 euros amb l'oferta especial de la primera setmana. Després s'elevaran i la forquilla serà d'entre 120 i 170 euros, segons l'estona que es vulgui passar amb la nina. Segons la web del local, "són nines totalment realistes, tant en el moviment de les seves articulacions com en el tacte, que et permetrà complir les teves fantasies sense cap límit".