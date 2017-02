Ocupen Ensenyament contra el tancament d’un centre a Premià

Una vintena de persones han dormit aquesta nit a les oficines dels serveis territorials d’Ensenyament del Maresme, a Mataró. Són pares i mares de l’Escola Mar Nova de Premià de Mar i representants sindicals que reclamen que el centre no tanqui el curs vinent, tal com preveu la planificació escolar. No marxaran fins que no es reuneixin amb la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, a qui exigeixen el compliment de la resolució aprovada pel Parlament -amb els vots de tots els grups menys Junts pel Sí- que insta el Govern a establir una moratòria d’un any per posposar el tancament del centre. “El Parlament és sobirà i el Govern s’ha saltat la decisió a la torera”, lamenta a l’ARA Jordi Estalrich, portaveu de l’AMPA.

Els pares es van reunir ahir amb la directora dels serveis territorials al Maresme, Carmina Pinya, per demanar-li que intercedeixi i reclami a la Generalitat que no es tanqui l’escola. Avui els contactes seguiran.

La batalla per salvar la Mar Nova fa temps que dura. Aquest curs ja va desaparèixer el P3 perquè no hi havia prou demanda, i el Govern al·lega ara que, “per motius demogràfics”, tota la Mar Nova ha d’integrar-se en un altre centre del poble. Els pares no volen sentir a parlar de canviar els fills de centre i defensen el model educatiu de l’escola, que no té llibres, assignatures ni exàmens.

El cas de la Mar Nova s’ha convertit en un símbol de la lluita de l’escola pública. “La Mar Nova no es tanca. La pública no es tanca”, van afirmar ahir des del sindicat de mestres USTEC. El sindicat va dir, a través d’un comunicat, que donarà suport “a totes les accions que es facin per impedir tancaments d’escoles o línies públiques” així com per “millorar la qualitat de l’ensenyament públic”. Per això, van exigir al departament que rectifiqui la seva decisió de tancar l’escola.