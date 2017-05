Omella: "El vincle entre el Vaticà i Barcelona és ara més evident i fort"

El Papa Francesc va anunciar diumenge passat la celebració d'un consistori el dia 28 de juny per la creació de cinc nous cardenals, entre els quals hi ha l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

El nou cardenal ha explicat avui que el seu nomenament fa " el vincle entre la Santa Seu i Barcelona més evident i fort encara" i que "qualsevol càrrec dins de l'Església és un servei; i el servei no és pel propi honor i glòria, sinó per millor servir als altres." En aquest sentit, ha assegurat que el cardenalat "no és un càrrec cap amunt, sinó un càrrec cap avall".

Omella ha assegurat que enceta aquesta nova etapa com a cardenal amb un sentit de " gran responsabilitat" i amb la voluntat de "treballar molt al costat del Sant Pare i continuar la tasca a Catalunya".

Preguntat per si el seu nomenament i el del nou cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, implica un cert interès de Francesc per la renovació de l'Església a Espanya; Omella ha afirmat que ell no fa cap lectura política, "sinó una lectura més de fe". Tot i això, el nou cardenal ha afegit: "El Papa ha posat la seva confiança tant en el Cardenal Osoro com en la meva persona; però això no vol dir que siguem els únics que hem de treballar. Treballem tots els bisbes en comunió".

On Joan Josep Omella sí ha vist intencionalitat per part del Papa és en el perfil dels nous cardenals, entre els quals no hi ha cap italià. En aquest sentit, a l'arquebisbe li sembla evident que Francesc vol una "església universal" i que "ha d'estar més representada per tots"; no només per europeus.

De fet, Omella ha explicat que no s'esperava ser escollit. "Els darrers nomenaments d'aquest Papa els fa només per la perifèria i no pas a diòcesis amb més tradició cardenalícia com Barcelona", ha explicat Omella, "Però me n'alegro molt per la diòcesi i per Catalunya".

Un nomenament inesperat

L'anunci del nomenament va prendre per sorpresa l'arquebisbe. Segons ha explicat, es trobava inaugurant un centre de Càritas a l'Hospitalet i se'n va assebentar per un amic, el bisbe de Pamplona, que el va trucar des de la Plaça Sant Pere, a Roma. "C om és molt de la broma vaig pensar que estava bromejant", ha dit el nou cardenal, "Ni m'ho esperava ni havia escoltat anuncis que hi hauria un consistori".

Omella ha confessat que mai no s'havia imaginat sent cardenal; tot i que quan era sacerdot havia fet broma algunes vegades amb la possibilitat de ser bisbe. "Sempre deia: 'Això ho arreglaria jo si fos bisbe'", ha explicat Omella, que ha afegit que "que les coses no són tan fàcils".

Omella ha reconegut que encara no ha parlat amb Francesc, ni ha tingut temps a comunicar-se amb gairebé ningú. Per decisió pròpia, l'arquebisbe ha decidit seguir amb la seva agenda habitual, i ha assegurat, amb molt sentit de l'humor, que ja anirà veient que cal fer a partir d'ara: "És la primera vegada que em fan cardenal".

Un cardenal català i elector

Joan Josep Omella, nascut fa 71 anys a Cretes (Matarranya), serà l'únic bisbe d'una diòcesi catalana amb dret a vot en cas de Conclave. Un cop creat cardenal (el terme eclesiàstic per 'nomenar'), i donat que és menor de 80 anys, Omella formarà part dels 121 cardenals que, actualment, poden escollir un no Pontífex.

També s'incorporaran al col·legi cardenalici Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun (Laos), Gregorio Rosa Chávez (San Salvador), Jean Zerbo (Mali) i Anders Arborelius (Suècia). Amb els nous nomenaments, aquest òrgan de l'Església Catòlica passarà a tenir 228 membres. Entre les seves funcions, a més d'escollir un nou Papa, es troba el govern de l'Església, aconsellar al Pontífex.