Operació d'Hisenda contra una quinzena de prostíbuls a Catalunya

Cop policial i d'Hisenda contra el frau en prostíbuls. L'Agència Tributària va llançar ahir a la nit una operació a tot Espanya contra el frau en aquest tipus de recintes. Els inspectors van entrar a diferents locals acompanyats per la policia -en el cas de Catalunya amb el cos dels Mossos d'Esquadra- per revisar tant els diners que hi havia a les caixes com també els terminals de pagament amb targetes, els TPV, segons han confirmat fonts d'Hisenda a aquest diari.

Les autoritats sospiten que alguns d'aquests locals podrien estar estafant part dels clients o bé amagant algunes de les transaccions per no declarar-les o per facturar-les a través d'altres empreses terceres que tapin la principal. La investigació se centra, doncs, en descobrir si aquests locals cometien frau a l'administració pública, expliquen fonts d'Hisenda.

A Catalunya, els mossos han confirmat que s'han fet escorcolls en prostíbuls de Barcelona, Girona i Tarragona. A Barcelona, l'operació s'hauria centrat als locals d'oci nocturn que hi ha entre el Turó Parc i la Diagonal, on s'hi agrupen diversos prostíbuls, segons avança el diari 'El País'. Ara Hisenda revisarà la documentació per decidir quin és el pròxim pas. De moment l'Agència Tributària no dona més detalls perquè es tracta d'una operació que continua en marxa.

Hisenda, però, recorda que entre 2015 i 2016 l'organisme va fer una altra operació similar, l'anomenada operació Pompeia, que va acabar amb la detenció de 66 persones acusades de blanqueig de capitals i on es van intervenir fins a 1,5 milions d'euros en metàl·lic en diferents locals de contactes.

Segons va explicar Hisenda, aquesta trama va aconseguir ocultar fins a 450 milions d'euros provinents del món de la prostitució i es van fer registres simultanis a Madrid, Catalunya, País Valencià, País Basc, Navarra i Múrcia.