PDECat i PP suspenen els dos primers anys de Colau

Ni un cinc pelat. El PDECat i el PP suspenen “de manera clara i estrepitosa” la gestió de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a l’equador del seu mandat. El portaveu del grup municipal del PDECat, Joaquim Forn, va defensar ahir que ja fa dos anys que va canviar el govern municipal i que no poden esquivar els problemes “dient que és culpa de l’anterior alcalde, Xavier Trias”. Forn va recordar que Colau es va presentar a les eleccions dient que solucionaria els problemes com “l’habitatge, els desnonaments o les desigualtats socials”. Segons va criticar, “només cal repassar” l’estat d’aquests tres problemes per arribar a la conclusió del suspens: “El preu del lloguer ha augmentat un 15%; cada dia es produeixen 7 desnonaments a Barcelona i el nombre de persones que dorm al carrer -que havia baixat durant el govern de Xavier Trias- ha tornat a augmentar”. Tot i que aquestes qüestions difícilment es resolen en només dos anys i des d’un ajuntament -ja que es tracta de problemes estructurals-, Forn en va responsabilitzar directament Colau, sobretot per haver defensat en campanya electoral que les corregiria. “La vareta màgica” de Colau no funciona. En un acte celebrat a la nova seu del partit, Forn va criticar també que “la gestió del dia a dia tampoc està sent la que havia de ser” i va lamentar que el govern de Colau “es caracteritza més pel que atura que no pas pel que fa”, en referència al pla d’hotels, que l’actual equip ha limitat.

Forn va acusar Colau d’estar fent de Barcelona “una ciutat grisa i resignada” i va criticar que “tot això no és bo per a l’atracció de les inversions ni la creació de llocs de treball”. En aquest sentit, Forn va acusar Colau de “viure d’esquena al creixement econòmic i a la realitat”.

“Un malson”

El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, tampoc va aprovar la gestió de Colau, a qui va acusar de “voler convertir Barcelona en una comuna” i de “menysprear la Corona, l’Església i les Forces Armades”. Fernández Díaz també va acusar Colau de “col·laborar amb l’independentisme” i de ser d’“extrema esquerra”, i va dir que el PSC, que governa amb l’alcaldessa, “és la crossa podemita que no serveix per a res”. El líder popular també va acusar Colau d’haver promès 8.000 pisos de protecció oficial i després haver rebaixat la xifra fins a 3.200. Després de totes aquestes acusacions, Fernández Díaz va defensar la seva aposta per “una Barcelona construïda des de la centralitat”. El líder popular va cridar a la mobilització “per una Barcelona millor” i va dir que confiava que aquests dos primers anys del govern de Colau “només hagin sigut un malson”.