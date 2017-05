Pietro Bartolo: “Hi ha cops que em pregunto per què m’he d’encarregar jo de tot això”

Quan abandonava Lampedusa, ja ho tenia clar: marxava per formar-se com a metge, però tornaria a l’illa per ocupar-se dels seus conciutadans. Era la seva “missió” i, per sobre de tot, el seu “deure”. El fenomen de la immigració va ser una sorpresa, per al món i per a ell, que no ho preveia, però no va dubtar a fer-hi front des del primer moment. Pietro Bartolo és un home d’ànima tranquil·la, però compromès; transmet serenitat, però el seu rostre d’expressió cansada reflecteix el desgast acumulat després de 26 anys atenent les persones que arriben al moll de Favaloro. No pot evitar emocionar-se quan reviu històries durant l’entrevista, perquè el seu cap segueix a Lampedusa, on voldria ser ara mateix perquè n’és la primera autoritat sanitària i sap que, allà, el necessiten.

El primer desembarcament de refugiats a Lampedusa va produir-se el 1991. El recorda?

No me n’oblido; eren pocs, tres persones. Van arribar de nit en una barca molt petita i van amagar-se en un hotel que estava en obres. Quan l’endemà al matí van descobrir-los els paletes que hi treballaven, van escapar-se i els habitants de Lampedusa, en veure’ls, van cridar: “Han arribat els turcs!” Jo vaig examinar-los i estaven bé de salut.

Què ha canviat des d’aleshores?

Moltes coses. Com l’ètnia: primer eren africans, després venien de Síria i, des que van descobrir la ruta dels Balcans, han començat a arribar de Líbia. O les formes d’arribada: al principi ho feien sols, posteriorment en grups nombrosos. I les patologies que pateixen. L’únic que no ha canviat és que segueixen naufragant i morint, i cada vegada més. Això és el més greu i el més inhumà. La indiferència dels polítics en relació amb aquest fenomen fa ràbia.

Què es pot fer per posar-hi fi?

Hem d’evitar que aquestes persones pugin en embarcacions i viatgin a través dels corredors humanitaris; anar als seus països i acabar allà amb aquesta història tan lletja.

De quina manera rep els refugiats?

Els estic esperant al moll des d’una hora abans que desembarquin. Les primeres tasques que realitzo no són sanitàries -jo ja sé que aquestes persones no tenen malalties infeccioses-, sinó que intento donar un enfocament més humà a la rebuda i crear una relació de confiança immediata. Han d’entendre que han arribat a un país bo, on hi ha gent bona que no els farà mal.

Com s’aconsegueix?

Amb una carícia, un somriure, un te calent, un croissant o simplement un gest [m’agafa del braç amb delicadesa per mostrar-me el tacte que té amb els refugiats] n’hi ha prou. Així se senten tractats com a éssers humans i, per a ells, tot canvia.

Com l’afecta?

Un metge no és un extraterrestre; és una persona amb sentiments, i veure tant de patiment a mi també m’afecta i em canvia la vida. Jo ploro molt sovint quan he d’afrontar certes situacions, com veure un nen mort o altres atrocitats.

No s’ha plantejat abandonar?

M’he trobat en situacions difícils que m’han fet reflexionar i preguntar-me per què he d’encarregar-me jo de tot això. Moltes vegades he tingut la temptació d’abandonar, però hi ha coses positives que t’omplen de forces per seguir endavant.

Per exemple?

Sobretot, la meva dona i els meus fills. Ells em motiven quan em veuen molt deprimit; em diuen que ho faig bé i que he de seguir endavant. Hi ha coses de les quals em sento orgullós, com salvar la vida d’una persona o ajudar una mare a parir.

Pot compartir alguna història?

Te n’explicaré una de bonica. Vaig ajudar una dona a donar a llum de camí al moll, en una llanxa. Com que no tenia cap instrument, vaig haver de tallar el cordó umbilical amb un ganivet i lligar-lo amb el cordó de les meves sabates. Aquesta dona, de Mali, quan va anar a registrar el seu fill, va posar-li Pietro de nom.

¿Sent la responsabilitat de ser la primera cara que els refugiats veuen quan arriben?

Jo soc un metge més; com jo, n’hi ha molts altres, tinc col·laboradors i m’acompanyen voluntaris, militars, les forces de l’ordre... Això sí, soc la memòria històrica de Lampedusa, perquè després de 26 anys encara soc allà acollint aquestes persones. En tot aquest temps, ha canviat la gent del meu voltant, però jo segueixo sent-hi i me’n sento responsable.

De què?

La meva responsabilitat no és només sanitària, sinó que també he de transmetre un missatge per sensibilitzar la gent i despertar la consciència dels que segueixen donant l’esquena al fenomen.

Com transmet aquest missatge? Ho he fet a través del meu llibre Llàgrimes de sal (Ara Llibres, 2017) i del documental Fuocoammare (2016), de Gianfranco Rossi. He viatjat als Estats Units i ara estic anant per tot Europa per difondre el meu testimoni. Perquè escoltant també es pot entendre.

Ara té 61 anys, fins quan seguirà exercint de metge?

Si serveix d’alguna cosa, fins que mori.