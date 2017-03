El PP i C's s'alineen amb el PDECat per endurir els desnonaments d'okupes

El Congrés dona aquest dimarts llum verda a la tramitació d’una proposició de llei del PDECat que pretén fer més fàcils els desnonaments d’okupes dels habitatges que siguin propietat de particulars, d’administracions públiques o d’ONG. I ho va fer amb una majoria parlamentària inèdita. A la proposició del grup català s’hi van afegir el PP i Ciutadans, que van votar a favor de la tramitació de la proposició de llei, que ara entrarà en una fase d’esmenes abans de la seva aprovació definitiva.

La diputada del PDECat Lourdes Ciuró va defensar que la proposició pretén “combatre les màfies que deterioren la convivència i atempten contra la propietat privada”, però els grups d’esquerra de l’oposició van criticar que en el seu articulat no hi ha referències a aquestes màfies. El text inclou una agilitació dels desnonaments de les llars ocupades –un procediment que ara es pot allargar fins a dos anys–, sempre i quan siguin propietat de particulars , d’administracions públiques i d’ONG. Queden per tant fora de la protecció extra els pisos que siguin propietat de bancs o de societats d’inversió immobiliària.

La PAH, crítica

Tot i així, ni ERC, ni el PSOE ni Podem van votar a favor. “Estigmatitzen la gent que viu en ocupació”, va denunciar la diputada d’En Comú Podem Lucía Martín. El PDECat es va servir per defensar la seva iniciativa dels casos d’ocupacions il·legals a La Llagosta i Mataró, que han tingut una forta repercussió social. Tot i que la Plataforma d’Afectats de la Hipoteca (PAH) havia criticat aquest tipus d’ocupacions, també van carregar contra la proposició del PDECat, que, consideren, criminalitza l’ocupació en lloc de perseguir els extorsionadors que cobren lloguers per pisos que ni tan sols són seus.

La iniciativa no fa distinció entre petits i grans propietaris, sempre que siguin particulars –és a dir, no hi ha un límit del nombre de pisos que es poden tenir en propietat–. Per això, els contraris a la mesura asseguren que es protegeix els especuladors. Ciuró ha defensat que “normalment”, els particulars que són propietaris de molts pisos els ubiquen en societats mercantils, per qüestions fiscals, i aquestes no quedarien protegides amb la nova llei.