El cognom del pare tindrà preferència un any més (gràcies al PP)

El cognom del pare seguirà tenint preferència a l'hora de registrar un nadó, almenys durant un any més. Una esmena del Partit Popular al Senat ha frenat la llei que obligava a especificar l'ordre del cognom dels fills, i que havia d'entrar en vigor aquest mes de juny. Els populars volien que la normativa es comencés a aplicar encara més tard, el 2019, però els grups han acordat que sigui finalment el 2018 quan entri en vigor. Els populars han argumentat la necessitat de la pròrroga per la "complexitat i el canvi absolut" respecte del model anterior. El text definitiu, acordat aquest divendres, s'aprovarà dimarts.

Des de l'any 2000 es permet inscriure els nens amb el cognom de la mare en primer lloc, si així ho demanen els progenitors en el moment del registre. Si no hi ha consens, el del pare té preferència. Però amb aquesta nova normativa, a l'hora d'inscriure un nounat els pares estaran obligats a especificar l'ordre dels cognoms en un termini de 3 dies. Si no ho fan, el Registre Civil el decidirà "tenint en compte l'interès superior del menor". Podrà utilitzar criteris com ara "l'ordre alfabètic, el sorteig o l'estètica, és a dir, la combinació que soni millor", segons diu la llei que s'aplicarà a partir del 30 de juny.

Els advocats catalans lamenten l'ajornament

En una nota de premsa, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), ha manifestat la seva "sorpresa i estupefacció", ja que la nova llei del Registre Civil suposa un cas únic en la historia legislativa des de la Constitució: es tracta d'una llei que ha sigut ajornada fins a tres vegades. Per a l'ICAB, aquest ajornament crea una greu inseguretat jurídica per als ciutadans i per al personal al servei de l’administració de justícia que desenvolupa les seves funcions al Registre Civil, alhora que perjudica un servei públic tan lligat a les persones com és aquest. Amb l'esmena del PP, la nova llei del registre Civil no entrarà en vigor fins a 8 anys després de ser aprovada, ja que inicialment s’havia d’aplicar a partir del 22 de juliol del 2014; després, el reial decret llei 4/2014, de 4 de juliol, va ajornar-ne la vigència fins al 15 de juliol de 2015 i la llei 15/2015, de 2 de juliol, ho va tornar a fer fins al 30 de juny del 2017.